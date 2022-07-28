Песков: решать судьбу освобожденных на Украине регионов будут сами жители

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Песков

В Кремле пока не ведется подготовка к вхождению в состав России новых территорий, которое может произойти осенью, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Как пишет РИА Новости, он еще раз подчеркнул, что решение о будущем освобожденных регионов должно приниматься самими их жителями.

Нет, ничего не известно, ничего сказать не могу... Единственное, что могу повторить, — что жители этих территорий сами определяют свою судьбу и сами говорят о своем будущем и определяют это будущее. Это их решение, — сказал Песков.

Ранее Песков выразил обеспокоенность ситуацией с коронавирусом в России. Он отметил, что в условиях растущей заболеваемости каждый сам имеет право решать, нужно ли ему носить защитную маску.