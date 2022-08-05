Песков рекомендовал использовать официальную процедуру помилования Грайнер Песков рекомендовал баскетболистке Грайнер использовать официальную процедуру помилования

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Олимпийская чемпионка по баскетболу из США, игрок БК УГМК Бриттни Грайнер в Химкинском суде Московской области, после оглашения приговора

В Кремле не комментируют судебное решение по гражданке США Бриттни Грайнер, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, для помилования Грайнер в случае ее обращения к президенту РФ существует юридически закрепленная процедура.

Все вопросы помилования прописаны у нас в законе. Существуют определенные процедуры, коими осужденные в соответствии с законом могут воспользоваться, — подчеркнул Песков.

Суд признал американскую баскетболистку виновной в контрабанде наркотиков 4 августа. Ей было предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотиков без цели сбыта) и ч. 2 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств в значительном размере). Спортивные достижения двукратной олимпийской чемпионки и частичное признание вины суд учел в качестве смягчающих обстоятельств.

До этого пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер обратилась к российскому руководству с призывом принять предложение по обмену Грайнер и осужденного за шпионаж Пола Уилана на российского бизнесмена Виктора Бута. Представитель американской администрации добавила, что власти США готовы на все, чтобы вернуть своих граждан.