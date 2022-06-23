Песков: речи об упразднении границы России с Запорожской областью не идет

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что вопрос упразднения границы РФ с Запорожьем не поднимался, пишет РИА Новости. По его словам, говорить об этом «некорректно». Ранее член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов заявил, что границ между подконтрольными ВС России территориями на Украине и российским государством быть не должно.

По всей видимости, это не совсем корректная постановка вопроса... Об этом речи не идет, — ответил Песков на вопрос журналистов о том, готова ли Россия к упразднению границ.

Рогов ранее заявил, что киевским властям «не видать Запорожскую область как своих ушей», она никогда не вернется под контроль Украины. По его словам, власти Украины на протяжении восьми лет говорили про возврат Крыма, Донецка и Луганска, аналогичные заявления они будут делать и в отношении других неподконтрольных им областей.

В ходе российской спецоперации Вооруженным силам России удалось взять под контроль Херсонскую область и часть Запорожской области. Там ввели военно-гражданские администрации, запустили российские телеканалы и радиостанции. Обе области объявили, что у них в планах — вхождение в состав России.