Песков: речь Путина войдет в десятку золотых выступлений президента

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сегодняшняя речь Путина войдет в десятку золотых выступлений президента, сообщает РИА Новости. Он отметил, что речь является мировоззренческой и прикладной, по его словам, ее содержание будут серьезно изучать. Песков добавил, что это событие предстоит анализировать еще долгое время.

Сегодняшняя речь Путина не просто программная, а мировоззренческая и прикладная, войдёт в десятку золотых выступлений президента, — сказал пресс-секретарь российского лидера.

Речь президента России длилось более четырех часов. В своем выступлении он коснулся целого ряда вопросов, но основной темой стало участие Запада в конфликте на Украине, крах однополярного мира, а также экономическое развитие России в условиях санкций.

России не нужен ядерный удар по Украине, в этом нет ни политического, ни военного смысла, заявил ранее президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай». Глава государства добавил, что Москва не просто так обнародовала данные спецслужб о «грязной бомбе», которую создает Киев, и даже знает, где примерно она делается.

Президент призвал прочесть ядерную доктрину России, в которой описано, в каких случаях Москва считает возможным применить такое оружие. Путин также прокомментировал слова бывшего британского премьер-министра Лиз Трасс, которая говорила об угрозе удара ядерным оружием со стороны РФ. Путин сказал, что она «ляпнула» что-то не то. Саму Трасс он назвал «девушкой», которая «немного не в себе».