Песков развеял слухи об ультиматуме Трампа насчет переговоров по Украине Песков: Трамп не устанавливал крайний срок достижения перемирия на Украине

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Дональд Трамп

Американский президент Дональд Трамп никогда не выдвигал условий по поводу крайнего срока установления режима прекращения огня на Украине, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит французский журнал Le Point, Россия расценивает подобный шаг как неуместный. Песков обратил внимание, что российский президент Владимир Путин выступает за прекращение боевых действий.

Трамп никогда не называл никаких дат. И мы не думаем, что установление крайнего срока будет уместным. Потому что Путин поддерживает прекращение огня, — объяснил представитель Кремля.

Что касается возможной встречи президентов США и России, то и Трамп, и Путин «хотят добиться результатов», отметил Песков. В частности, это должна быть продуктивная встреча, поэтому ведется подготовительная работа, сообщил пресс-секретарь главы российского государства.

Также Песков отметил, что Россия не нуждается в уроках демократии от ЕС и не намерена терпеть критику в адрес Путина. По его словам, Европейский союз хочет не завершения конфликта на Украине, а его продолжения. Как указал пресс-секретарь главы государства, у Москвы нет совпадающих позиций с государствами ЕС, так как, в отличие от них, она выступает за мирное разрешение кризиса дипломатическими средствами.