Песков развеял слухи о посланиях посла США Путину Песков: посол США Трейси не передавала Путину никаких посланий

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Посол США Линн Трейси, вручившая президенту России Владимиру Путину верительные грамоты на церемонии в Кремле, не передавала ему никаких посланий, сообщил РИА Новости представитель Кремля Дмитрий Песков. Глава государства не смог лично поговорить с послами из-за санитарных ограничений. По этой же причине они не вручили верительные грамоты лично ему в руки.

Нет, — сказал Песков, отвечая на вопрос, не передала ли посол США какого-либо послания президенту.

Путин заявил на церемонии, что отношения между РФ и США, от которых зависит глобальная безопасность и стабильность, переживают глубокий кризис. При этом он пожелал послу США и ее коллегам удачи в России.

Трейси прибыла в Москву в конце января. Дипломат уже работала в российской столице в должности замглавы американской дипмиссии в 2014–2017 годах. Трейси стала первой женщиной, возглавившей посольство США в Москве.

Посольство США ранее сообщило, что Трейси уделит внимание поддержанию диалога между двумя странами и связей между их народами в период «беспрецедентной напряженности» в отношениях. В дипмиссии также отмечали, что посол займется защитой интересов граждан США, задержанных в России.