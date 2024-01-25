Песков разочаровал тех, кто ждал от Путина «месседж странам НАТО» Песков: визит Путина в Калининград — не месседж странам НАТО

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что поездка российского лидера в Калининград — не «месседж странам НАТО». По словам представителя Кремля, которые приводит РИА Новости, рабочий визит президента проходит в рамках посещения регионов. Он добавил, что для обеспечения безопасности делается все необходимое.

Это совершенно не месседж странам НАТО. Когда президент посещает регионы Российской Федерации — это не месседж странам НАТО. Это главное, чем занимается президент. А главное, это не месседжи посылать, а то, что он делает уже много лет: работает над развитием нашей страны и наших регионов, развивает экономику, проекты социально-экономического развития отдельно взятых регионов, — объяснил Песков.

В Калининграде планируется встреча президента РФ с молодежью. В ходе избирательной кампании глава государства совершает многочисленные поездки по стране.

Сейчас силы НАТО начинают масштабные маневры Steadfast Defender с опорой на Балтику, в которых будут задействованы почти 90 тысяч военнослужащих, 80 самолетов, 50 кораблей, более тысячи танков. Предполагалось, что полет президента пройдет над Балтикой и, как в ходе его визита в ОАЭ, воздушный лайнер Путина будут сопровождать российские Су-35С, считающиеся одними из самых маневренных машин в современной авиации. В море президентскую эскадрилью могут прикрывать корабли Балтфлота.