Песков рассказал, чем чревато размещение американских войск в Румынии Песков: размещение войск США в Румынии усиливает опасность для РФ и ведет к непредсказуемости в регионе

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Размещение войск США в Румынии усиливает опасность для России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, российские власти выстраивают линию безопасности, учитывая в том числе подобные действия Вашингтона. Песков также подчеркнул, что приближение солдат ВС США к российским границам не приведет к укреплению предсказуемости и стабильности в регионе.

Чем ближе американские войска к российской границе — тем больше опасность для нас. Тем полнее эту опасность мы выстраиваем и будем далее выстраивать при обеспечении нашей собственной безопасности. В любом случае подобное размещение американских солдат вблизи наших границ не приводит к укреплению предсказуемости и стабильности в регионе, — отметил Песков.

Ранее стало известно, что США разместили в Европе 101-ю дивизию воздушно-десантных войск. Командир дивизии, имеющей официальное словесное название «Кричащие орлы», несколько раз заявил, что десантники готовы к сражению на территории Украины уже в ночь прибытия. При этом миссия дивизии заключается в «защите территории НАТО». Дивизия «Кричащие орлы» включает в себя легкую пехотную группировку численностью до 4,7 тысячи военных.

Президент Сербии Александр Вучич считает, что размещение в Румынии американских войск обостряет ситуацию на континенте. Он отметил, что власти США прислали в Европу лучшее военное подразделение в мире и разместили его вблизи границы с Украиной.