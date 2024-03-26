Песков: рассуждать о причастности Киева к ЧП в «Крокусе» пока неуместно

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Теракт в «Крокус Сити Холле»

Рассуждать о реакции Москвы, в случае если подтвердится причастность Киева к теракту в «Крокус сити холле», пока идет следствие не имеет смысла, заявил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос, повлияет ли факт причастности Киева, если он будет установлен, на готовность Москвы к мирным переговорам.

Идет следствие. Рассуждения в режиме «если» сейчас неуместны, — сказал он.

Ранее эксперты обнаружили как минимум три детали, которые косвенно указывают на возможную причастность украинских спецслужб к теракту в концертном зале, который произошел 22 марта. Одной из них является сотрудничество украинских спецслужб с радикальными проповедниками, такими как Абдулла Костекский и Абу Умар Саситлинский.

Сенатор от Крыма Сергей Цеков выразил мнение, что президент Украины Владимир Зеленский в будущем будет привлечен к ответственности как один из организаторов теракта в «Крокусе». Парламентарий выразил уверенность в причастности украинских агентов и спецслужб к атаке.

Глава СКР Александр Бастрыкин ранее сообщил, что число погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле» возросло до 139 человек. Он добавил, что первоначальные результаты расследования указывают на продуманность атаки. Кроме того, Министерство здравоохранения Московской области вечером 25 марта обнародовало обновленный список пострадавших при террористической атаке на концертный зал в Красногорске. В перечне 119 человек.