Песков рассказал, возможна ли работа Twitter в РФ после приобретения Маском

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Соцсети должны соблюдать российское законодательство для обеспечения работы их приложений в стране, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос журналистов ТАСС, могут ли снять ограничения с платформы Twitter после реформ ее нового владельца Илона Маска.

Здесь вопрос соответствия той или иной социальной сети действующему законодательству РФ. Хорошо известны эти нормы, которые нужно социальным сетям выполнять, чтобы работать у нас в стране. Вот это главный критерий, — заверил Песков.

В марте Роскомнадзор заблокировал Twitter в России. В качестве основной причины для блокировки в пресс-службе ведомства назвали распространение площадкой недостоверной «общественно значимой информации по тематике специальной военной операции на Украине». Доступ к ресурсу ограничили на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля.

После приобретения компании Илон Маск распустил совет директоров Twitter. Вскоре он написал, что решение о роспуске совета директоров «носит временный характер», в подробности вдаваться не стал.

28 октября телеканал CNBC сообщил, что Илон Маск принял руководство компанией Twitter. Прежнее руководство покинуло штаб-квартиру. 26 октября Илон Маск обновил описание своего профиля в социальной сети. Предприниматель указал в разделе биографии, что является «главным по твитам».