Песков рассказал, возьмет ли Путин отпуск на время избирательной кампании Песков: Путин продолжит работать во время избирательной кампании

Фото: Kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин продолжает исполнять обязанности как глава государства во время предвыборной кампании, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, по закону он может не уходить на это время в отпуск, передает РИА Новости.

По закону он не должен этого делать. Он продолжает исполнять свои обязанности как глава государства, — сказал Песков.

18 декабря Путин сдал документы в ЦИК для регистрации в качестве кандидата в президенты. Он предъявил паспорт и подписал все необходимые документы. Путин стал первым, кто подал документы на выдвижение в качестве кандидата на предстоящих выборах.

До этого Песков заявил, что избирательный штаб Путина перед выборами 2024 года сформируют своевременно. Накануне группа избирателей собралась в московском концертном зале «Зарядье» и единогласно поддержала самовыдвижение Путина в качестве кандидата на предстоящих выборах. Таким образом, предвыборная кампания российского лидера официально стартовала.

8 декабря ЦИК постановила, что выборы президента РФ в 2024 году пройдут с 15 по 17 марта. Глава комиссии Элла Памфилова объяснила, что многодневный формат в России впервые применялся во время пандемии коронавируса в 2020 году и с тех пор полюбился избирателю.