Песков рассказал, во сколько Путин завершил работу после саммита СНГ Песков: Путин вчера работал в Петербурге до двух часов ночи

Фото: Сергей Карпухин, ТАСС/Kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин завершил вчерашнюю рабочую программу в Санкт-Петербурге в два часа ночи, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, в рамках неформального саммита СНГ российский лидер провел несколько отдельных встреч.

Вчера работа президента завершилась около двух часов ночи, то есть фактически сегодня. Потому что состоялись отдельные двусторонние встречи с президентами Казахстана, Узбекистана. И потом еще была очень продолжительная, детальная встреча с главой «Газпрома» Алексеем Миллером, — сказал представитель Кремля.

На встречах с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и узбекистанским коллегой Шавкатом Мирзиеевым российский лидер обсуждал сотрудничество в газовой сфере. Песков отмечал, что «Газпром» реализовал проекты по перенаправлению поставок, благодаря чему обе республики получают российский газ.

Миллер на встрече с Путиным доложил, что в 2023 году поставки газа в Китай увеличились в полтора раза по сравнению с прошлым годом. Глава «Газпрома» отметил, что в 2025 году компания выйдет на свои контрактные обязательства и поставит в КНР 38 млрд кубометров газа.