Песков рассказал, угрожает ли Россия Финляндии и Швеции Песков: Россия никогда не представляла угрозы для Финляндии и Швеции

Россия не представляла и не представляет угрозы для Финляндии и Швеции так же, как и они для неё, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, об этом же неоднократно говорил и президент России Владимир Путин.

Хочу напомнить слова президента Путина о том, что ни для Финляндии, ни для Швеции никогда Российская Федерация не представляла и не представляет никакой угрозы, ровно как и эти страны не представляли никакой угрозы для нас, — сказал представитель Кремля.

Ранее обозреватель Константина Атламазоглу отметил, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО угрожает секретной базе России на Кольском полуострове. По его словам, в этом районе базируется Северный флот РФ, в состав которого входит большое количество атомных подводных лодок. Флот является важным компонентом российской ядерной триады. Также на полуострове расположено множество военных баз и объектов. В свою очередь профессор-исследователь отдела стратегических исследований Военного колледжа армии США Джон Дени уверен, что расширение НАТО поможет Альянсу следить за российскими манёврами, но для удара по России с севера у него недостаточно сил.