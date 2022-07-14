Песков рассказал, станет ли БРИКС заменой G20 Песков: БРИКС не станет заменой G20 даже после расширения

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Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что возможное расширение БРИКС не приведёт к созданию альтернативы G20. По его словам, которые приводит ТАСС, БРИКС является важным механизмом координации, взаимодействия и сотрудничества стран с большой долей мирового ВВП, однако G20 представляет собой совсем другой и более широкий механизм.

Они не взаимозаменяющие, они, скорее, взаимодополняющие, — пояснил Песков.

Ранее президент международного форума БРИКС Пурнима Ананд заявила, что Каир, Анкара и Эр-Рияд планируют подать заявки на вступление в БРИКС, и приём этих стран в объединение не займёт много времени. Обсуждение и возможное решение о вступлении некоторых государств из пятёрки, куда входят Аргентина, Иран, Египет, Турция и Саудовская Аравия, можно ждать уже на следующем саммите.

В свою очередь, политолог Юрий Светов предположил, что вступление этих стран в БРИКС пойдет всем на пользу, однако расширение альянса займет немало времени. Кроме того, он отметил Иран хочет вернуться к шестистороннему соглашению по сотрудничеству в ядерной области, поэтому он будет осторожен в своих действиях.