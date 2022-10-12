Песков рассказал, советовался ли Маск с Путиным перед публикациями Песков: Маск не советовался с Путиным перед публикацией «мирного плана» по Украине

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Илон Маск

Предприниматель и основатель SpaceX Илон Маск не созванивался с президентом России Владимиром Путиным перед публикацией своего «мирного плана» по разрешению конфликта на Украине, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, появившиеся в публичном поле подобные сообщения являются неправдой, передает РИА Новости.

Нет, это неправда, — сказал Песков.

Также он уточнил, что последний раз Путин разговаривал по телефону с Маском полтора года назад. Ранее о том же самом заявил и сам предприниматель. По его словам, темой беседы с Путиным стала космическая отрасль.

Ранее американский политолог и основатель компании Eurasia Group Ян Бреммер заявил Vice, что Маск общался с Путиным перед публикациями в Twitter об Украине. По его словам, миллиардер рассказал ему о деталях разговора с российским лидером.

В частности, бизнесмен заявил, что Путин готов к переговорам, но только в том случае, если Крым останется российским, если Украина станет нейтральной и признает референдумы в Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби ранее отметил, что Маск не представляет власти США, когда рассуждает об урегулировании конфликта на Украине. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский сам определит, когда наступит подходящее время для мирных переговоров с Россией.