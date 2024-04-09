Песков рассказал, состоится ли встреча Путина и Гуцул Песков: Путин не планирует встречаться с Гуцул во время ее визита в Москву

Президент России Владимир Путин не планирует встречу с главой Гагаузской автономии Молдавии Евгенией Гуцул, которая находится в Москве с рабочим визитом, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Она также посещала российскую столицу в начале марта, передает ТАСС.

Нет, с Владимиром Путиным встречи (у Гуцул — NEWS.ru) не планируется, — заявил Песков.

Ранее в Исполкоме Гагаузии сообщили, что Гуцул посещает Москву с официальным визитом. Там отметили, что подробности поездки главы автономии будут позже.

По возвращении в Молдавию после поездки в Россию в марте Гуцул заявила, что хочет выстраивать дружеские отношения с Москвой. В аэропорту ее встретили аплодисментами и цветами. Глава Гагаузии также отметила, что преследования со стороны молдавских властей не имеют под собой каких-либо оснований.

Также сообщалось, что Гагаузия и Россия обсуждают прямые поставки газа по сниженным ценам. В ходе брифинга в Кишиневе Гуцул отметила, что вопрос дешевого топлива очень важен, поэтому было принято решение обратиться к Москве. По соответствующему эпизоду есть полное понимание и поддержка, добавила она.