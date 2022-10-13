Песков рассказал, сможет ли Запад компенсировать объемы газа из России Песков: компенсация Западом объемов газа из России будет зависеть от уровня цен

Фото: Sina Schuldt/dpa/Global Look Press

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в эфире Первого канала, что вопрос компенсации Западом выпадающих объемов газа лежит прежде всего в плоскости цен. По его словам, именно от них зависит будущая конкурентоспособность экономики Европы.

Вопрос, сможет ли мировая инфраструктура компенсировать выпадающие объемы российского газа. И если сможет, то по каким ценам. И позволят ли эти новые цены, а это цены в основном американского сжиженного газа, позволят ли эти цены оставаться европейской экономике конкурентоспособной, — сказал представитель Кремля.

Ранее министр экономики ФРГ Роберт Хабек обвинил США и некоторые страны Евросоюза в завышении цен на газ «до Луны». Он призвал их проявить солидарность и организовать «разумное покупательское поведение».

Издание Global Times отмечает, что страны Евросоюза готовятся к суровой зиме: на фоне российско-украинского конфликта и взрывов на «Северных потоках» энергетический кризис будет только усугубляться. При этом США стремятся еще больше ослабить европейскую экономику, манипулируя ценами на энергоносители, считают эксперты.