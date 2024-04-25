Песков рассказал, смогут ли поставки ракет ATACMS Украине изменить ход СВО Песков: поставки ракет ATACMS Украине не изменят ход СВО

Предоставленные Киеву ракеты ATACMS не повлияют на ход специальной военной операции, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, Москва «добьется своего», а поставки американских ракет добавят проблем только самой Украине, передает ТАСС.

США напрямую вовлечены в этот конфликт. Они идут по дороге повышения дальности работы той системы, которые они поставляют. Это не изменит ход СВО. Мы добьемся своего, — сказал представитель Кремля.

Также пресс-секретарь президента России ранее сообщал, что ситуация в зоне проведения специальной военной операции складывается далеко не благоприятная для Украины. При этом, по его словам, Киев при поддержке Вашингтона должен «воевать до последнего украинца», чтобы обеспечивать прибыль американской военной промышленности.

Военный политолог доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев ранее заявил, что США постараются как можно быстрее передать Украине военную технику и ракеты ATACMS в рамках нового пакета помощи. По его мнению, американцы рассчитывают сделать это в июне, поскольку лето является самым благоприятным временем для ведения боевых действий, а инициативой владеют Вооруженные силы РФ.