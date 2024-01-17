Песков рассказал, сколько подписей возможно собрать в поддержку Путина Песков: при желании в поддержку Путина можно собрать больше 2,5 млн подписей

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При желании в поддержку кандидатуры действующего президента России Владимира Путина на предстоящих выборах главы государства можно собрать гораздо больше имеющихся на данный момент 2,5 млн подписей, заявил РИА Новости представитель Кремля Дмитрий Песков. Он добавил, что уровень поддержки Путина в обществе трудно преувеличить.

Разумеется, для любого кандидата в президенты народная поддержка — это самое главное <...>. Я вам скажу, что при желании за Путина можно собрать гораздо больше подписей, потому что уровень поддержки президента, консолидации общества вокруг него в самых разных возрастных категориях трудно преувеличить, — сказал Песков.

Избирательный штаб Путина сообщил о сборе более 2,5 млн подписей в поддержку самовыдвижения кандидатом действующего лидера страны на выборах президента РФ в 2024 году. В штабе добавили, что подписи собираются по всей стране. При этом регионы продолжают доставлять в центральный штаб собранные документы, одновременно проводится проверка подписных листов. Сбор осуществляется силами волонтерских организаций, Народного фронта и партии «Единая Россия».

Ранее Песков объяснил отсутствие пункта об амнистии ряда категорий осужденных женщин в перечне поручений президента Совету по правам человека. Представитель Кремля подчеркнул, что вопрос остается на повестке дня у Путина и прорабатывается в отдельном порядке.