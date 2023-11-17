Песков рассказал, примут ли россияне ругавших свою родину сограждан Песков: россияне вряд ли примут обратно тех, кто ругал свою родину после отъезда

Россияне вряд ли примут обратно тех, кто стал ругать свою родину после отъезда из России, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью студенческому информационному каналу «МГИМО 360». То же самое будет с теми, кто оказывал поддержку ВСУ, добавил он.

По словам пресс-секретаря президента РФ, уехавшие россияне ругают и клевещут на Россию. Песков подчеркнул, что страна открыта для всех, кроме врагов. Он уверен, что Россия через 10 лет будет только сильнее, мудрее и богаче.

Родина у всех одна. Родина всегда открыта для всех, кроме врагов... Этим людям уже будет невозможно сюда вернуться. Я уже не говорю про законы, которые будут действовать в отношении них. Люди их не примут, — отметил он.

Ранее зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связям Андрей Свинцов заявил, что артистов, которые осудили спецоперацию и «поливали грязью Россию», а теперь передумали и хотят вернуться, следует наказать «сингапурским методом»: выпороть плетью на Красной площади.

Парламентарий подчеркнул, что надо воздействовать и на тех, кто молча уехал и вернулся после этого. По его мнению, нужно забрать у таких артистов 95% доходов и направить в казну для поддержки многодетных, детей, инвалидов и бойцов.