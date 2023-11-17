Россияне вряд ли примут обратно тех, кто стал ругать свою родину после отъезда из России, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью студенческому информационному каналу «МГИМО 360». То же самое будет с теми, кто оказывал поддержку ВСУ, добавил он.
По словам пресс-секретаря президента РФ, уехавшие россияне ругают и клевещут на Россию. Песков подчеркнул, что страна открыта для всех, кроме врагов. Он уверен, что Россия через 10 лет будет только сильнее, мудрее и богаче.
Родина у всех одна. Родина всегда открыта для всех, кроме врагов... Этим людям уже будет невозможно сюда вернуться. Я уже не говорю про законы, которые будут действовать в отношении них. Люди их не примут, — отметил он.
Ранее зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связям Андрей Свинцов заявил, что артистов, которые осудили спецоперацию и «поливали грязью Россию», а теперь передумали и хотят вернуться, следует наказать «сингапурским методом»: выпороть плетью на Красной площади.
Парламентарий подчеркнул, что надо воздействовать и на тех, кто молча уехал и вернулся после этого. По его мнению, нужно забрать у таких артистов 95% доходов и направить в казну для поддержки многодетных, детей, инвалидов и бойцов.