Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не смог ответить на вопрос о влиянии нападения украинских диверсантов на села в Брянской области на изменение статуса СВО. Он добавил, что на данный момент Путин находится в Кремле и получает доклады по линии силовых ведомств, передает РИА Новости.
Не знаю, пока не могу сказать, — уточнил Песков.
Представитель Кремля отметил, что Путин поддерживает связь с главой ФСБ Александром Бортниковым и губернатором Брянской области Александром Богомазом. Также отчитываются министр обороны Сергей Шойгу и руководитель Росгвардии Виктор Золотов.
Песков добавил, что президент проведет оперативное совещание с членами Совета безопасности 3 марта, а не 2 марта, как ранее сообщали СМИ.
2 марта украинские диверсионно-разведывательные группы проникли на территорию Брянской области. Одна из группа обстреляли автомобиль с детьми, в результате чего был смертельно ранен водитель, несовершеннолетний мальчик получил ранение ребра.