Песков рассказал, повлияют ли события в Брянской области на статус СВО Песков не знает, повлияют ли события в Брянской области на статус СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не смог ответить на вопрос о влиянии нападения украинских диверсантов на села в Брянской области на изменение статуса СВО. Он добавил, что на данный момент Путин находится в Кремле и получает доклады по линии силовых ведомств, передает РИА Новости.

Не знаю, пока не могу сказать, — уточнил Песков.

Представитель Кремля отметил, что Путин поддерживает связь с главой ФСБ Александром Бортниковым и губернатором Брянской области Александром Богомазом. Также отчитываются министр обороны Сергей Шойгу и руководитель Росгвардии Виктор Золотов.

Песков добавил, что президент проведет оперативное совещание с членами Совета безопасности 3 марта, а не 2 марта, как ранее сообщали СМИ.

2 марта украинские диверсионно-разведывательные группы проникли на территорию Брянской области. Одна из группа обстреляли автомобиль с детьми, в результате чего был смертельно ранен водитель, несовершеннолетний мальчик получил ранение ребра.