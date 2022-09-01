Опубликовано видео прощания Путина с Горбачевым

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин простился с Михаилом Горбачевым в Центральной клинической больнице перед вылетом в Калининград, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он добавил, что глава страны не сможет присутствовать на похоронах, поскольку не позволяет рабочий график.

Путин попрощался с Горбачевым — перед вылетом в Калининград он сегодня заехал в Центральную клиническую больницу, где положил цветы к гробу, — сказал Песков.

Момент прощания можно было увидеть в эфире телеканала «Россия 24».

Песков добавил, что церемония прощания состоится в субботу, 3 сентября. По его словам, похороны пройдут с элементами государственных, в частности, будет выставлен почетный караул.

Ранее Кремль опубликовал телеграмму Путина с соболезнованиями близким Горбачева. Глава государства отметил, что он был политиком, оказавшим огромное влияние на ход мировой истории, возглавлявшим страну в период масштабных вызовов.

Михаил Горбачев умер 30 августа после тяжелой и продолжительной болезни на 92-м году жизни в Центральной клинической больнице в Москве. Политика похоронят на Новодевичьем кладбище в родовом захоронении рядом с супругой Раисой.