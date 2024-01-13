Песков рассказал, полетит ли Путин в Якутию после отмены поездки Песков: Путин обязательно посетит Якутию, как и планировал

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Президент России Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин обязательно посетит Якутию, как и планировал, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Представитель Кремля подчеркнул, что российский лидер не намерен откладывать поездку.

Он же не привык к тому, что погода меняет его планы. Она может их отложить, сдвинуть вправо, но поменять не может. И так же, как он в итоге приехал на Чукотку, я не сомневаюсь, что он еще раз приедет в Якутию, — сказал Песков.

10 января Путин на встрече с жителями Анадыря признался, что собирался лететь в Якутию, но поездку пришлось отменить. По его словам, из-за сбоя транспортной системы там не мог сесть его самолет.

Путин посещал Якутию 1 сентября 2014 года, тогда во время визита он дал старт строительству газопровода «Сила Сибири». Также глава государства встретился со студентами университета имени Аммосова и пообщался с учеными из Музея мамонта.