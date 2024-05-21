Песков рассказал, поедет ли Путин на церемонию похорон президента Раиси Песков: Путин не будет участвовать в церемонии похорон президента Ирана

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Речи об участии российского лидера Владимира Путина в церемонии похорон президента Ирана Ибрахима Раиси не идет, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости. По его словам, в целом эта церемония не предусматривает международное участие.

Насколько мне известно, там никакого не предусматривается международного участия. Об этом речи не идет, — заявил Песков.

Ибрахим Раиси погиб во время крушения вертолета в горах. Кроме него и министра иностранных дел, на борту также находились губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати и пятничный имам города Тебриз Мохаммад Али Але Хашем.

Глава Иранского общества Красного Полумесяца Пирхосейн Коливанд утверждал, что все пассажиры на борту разбившегося воздушного судна погибли в первые же минуты после его крушения. Специалисты обнаружили обломки на высоте 2,5 километра над уровнем моря. Коливанд отметил, что в поисково-спасательной операции участвовали свыше двух тысяч человек.

21 мая в городе Тебриз на северо-западе Ирана началась церемония прощания с погибшими Раиси и Абдоллахияном. В шествии участвуют несколько тысяч человек. После церемонии в Тебризе гробы отправят в Тегеран. В столичной мечети пройдет всеобщая поминальная молитва. Похоронят Раиси в его родном городе Мешхеде в мавзолее имама Резы. В Иране объявлен пятидневный траур.