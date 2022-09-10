Песков пояснил, планируются ли переговоры Путина и Карла III Песков: Путин пока не намерен разговаривать по телефону с Карлом III

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Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин пока не намерен разговаривать по телефону с королем Великобритании Карлом III, передает ТАСС. Он добавил, что другие международные телефонные разговоры будут на следующей неделе у российского лидера. С кем именно, представитель Кремля не уточнил.

Нет, никаких телефонных разговоров в графике у президента нет с новым монархом, — сообщил Песков.

Путин ранее отправил королю Британии поздравительную телеграмму по случаю вступления на престол. Глава государства пожелал Карлу III успехов, крепкого здоровья и всего самого доброго.

10 сентября Совет по престолонаследию официально провозгласил Карла III новым королем Великобритании. Прокламацию подписали высокопоставленные лица, включая принца Уильяма, королеву-консорта Камиллу, премьер-министра Лиз Трасс, лорда — председателя совета престолонаследия Пенни Мордонт, архиепископа Кентерберийского Джастина Уэлбии.

Карл III был также официально провозглашен главой Канады. На торжественной церемонии в Ридо-Холле в Оттаве присутствовали премьер-министр Джастин Трюдо и генерал-губернатор Мэри Саймон. Они подписали соответствующий документ.