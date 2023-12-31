Песков рассказал, перезаписывал ли Путин новогоднее обращение Песков опроверг перезапись новогоднего обращения Путина

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин не перезаписывал новогоднее обращение к россиянам, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Представитель Кремля опроверг соответствующие публикации СМИ.

Нет, это не так, — заявил Песков.

Ранее в ряде Telegram-каналов распространились сообщения, что Путин переписал обращение на Новый год. Сообщалось, что перед традиционной новогодней речью глава государства также сделает заявление по событиям в Белгороде, где в результате атаки ВСУ 30 декабря погибли 24 человека и еще 108 пострадали. По словам Пескова, публикации о перезаписи обращения — «это неправда».

29 декабря пресс-секретарь президента заявил, что только в новогоднюю ночь удастся узнать, записано ли новогоднее обращение Путина. Песков рассказал, что главным в речи Путина будет «Новый год». Анонсировать формат и содержание обращения президента в этом году, как и в прежние, не будут, отметил представитель Кремля.

В 2023 году Путин обратился к россиянам в окружении военных. Речь президента была записана в штабе Южного военного округа.

По данным опроса Фонда общественное мнение (ФОМ), телеобращение Путина в новогоднюю ночь планируют посмотреть 76% россиян. Среди опрошенных 16% заявили, что точно не будут следить за выступлением президента.