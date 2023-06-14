Песков рассказал, откуда Путин узнает о ходе спецоперации Песков: Путин узнает о ходе СВО в том числе от закончивших бои командиров

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Представитель Кремля Дмитрий Песков

Президент России Владимир Путин узнает о ходе военной операции на Украине в том числе от командиров, которые «минутами ранее закончили бой», рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, глава государства получает сведения из множества источников, например, из докладов Минобороны, общаясь с «простыми людьми».

Президент получает информацию из множества источников, это и официальные ежедневные доклады Минобороны, он все-таки верховный главнокомандующий, это и общение с простыми людьми, и общение с командирами, которые на местах буквально минутами ранее закончили бой и вышли из боя, это и общение с ранеными в госпитале, и СМИ, конечно, — сказал Песков.

Он заверил, что Путин получает информацию из разных источников и может сформировать представление о «реальной картине на местах». Песков подчеркнул, что президент будет продолжать практику общения и с военкорами, и с военнослужащими, и с комбатами. По словам представителя Кремля, глава страны «всегда так делает, в этом его сильная сторона».

Ранее Путин провел в Кремле встречу с военкорами. На встречу с президентом позвали сотрудников федеральных каналов и авторов крупных Telegram-каналов, которые освещают спецоперацию на Украине.