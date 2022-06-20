Песков рассказал, откажется ли правительство от плавающего курса рубля Песков: идея отказа от плавающего курса рубля требует обсуждения с правительством

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал идею отказаться от плавающего курса рубля. По его словам, которые приводит РИА Новости, в данном случае речь идет об экспертной дискуссии, которая должна привести к консолидированной позиции правительства.

Это экспертная дискуссия. Когда будет консолидированная точка зрения правительства, тогда можно будет что-то комментировать, — сказал Песков.

Ранее первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что оптимальный для российской экономики курс национальной валюты составляет 70–80 рублей за доллар и правительство работает над возвращением рубля к этому уровню. По его словам, сегодня механизм, позволяющий поддерживать стабильность рубля в условиях плавающего курса, практически не работает. Поэтому необходимо переосмыслить экономические механизмы, поставив во главу угла рост, для которого важен в том числе оптимальный курс рубля.

До этого Белоусов указывал, что 55–60 рублей за доллар — это слишком крепкий для национальной валюты курс, особенно на фоне дефляции и высоких процентных ставок. По его словам, о существовании проблемы с переукреплённым рублём свидетельствуют действия ЦБ РФ, который начал снижать ключевую ставку.