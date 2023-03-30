Песков рассказал, обсуждают ли в Кремле идею сокращения рабочего дня Песков: в Кремле не обсуждают вопрос о сокращении рабочего дня в пятницу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Кремле не обсуждают идею сократить на четыре часа пятничный рабочий день, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что в случае принятия соответствующего законопроекта парламентом в правительстве и администрации главы государства едва ли кто-то сможет воспользоваться нововведением, передает ТАСС.

Вряд ли в Кремле, в правительстве смогут воспользоваться даже эвентуальным таким решением, даже если это будет принято. У нас таких обсуждений не ведется, — сказал Песков.

Он добавил, что не осведомлен о том, сформулирована ли какая-то конкретная позиция Кремля по данному вопросу. По словам Пескова, эта идея должна обсуждаться парламентариями.

Ранее член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что в России могут сократить количество рабочих часов в неделю без уменьшения заработной платы. Она уточнила, что во многих странах такая практика широко применяется и не вредит производственным процессам.

Результаты исследования SuperJob показали, что большинство россиян поддержали инициативу депутатов Госдумы сократить рабочую неделю до 36 часов. 77% респондентов высказались за введение подобных мер, однако 16% опрошенных выступили против.

Среди тех, кто поддержал инициативу, было больше женщин, чем мужчин: 80% и 75% соответственно. Кроме того, сотрудники женского пола выразили уверенность, что смогут успевать выполнять все рабочие задачи за 36 часов. Так ответили 77% респонденток.