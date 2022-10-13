Песков рассказал, обсуждали ли Путин и Эрдоган тему Украины Песков: Путин и Эрдоган не обсуждали тему российско-украинского урегулирования

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган в ходе двусторонних переговоров в Астане не обсуждали тему российско-украинского урегулирования, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Встреча двух лидеров длилась полтора часа, передает РИА Новости.

Тема российско-украинского урегулирования не обсуждалась, — сказал Песков.

В ходе встречи Путин предложил Эрдогану создать в Турции газовый хаб для эффективного регулирования цен. При этом российский лидер назвал заоблачной нынешнюю стоимость голубого топлива в мире. Кроме того, он предложил построить еще одну газотранспортную систему, соединяющую Россию и Турцию.

13 октября Путин прилетел в Астану для участия в саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) и «Россия — Центральная Азия». Также у российского лидера запланированы двусторонние и трехсторонние переговоры.