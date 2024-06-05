Песков раскрыл детали встречи Путина с главами информагентств Песков: на встрече с Путиным будут главы информагентств из недружественных стран

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Среди участников встречи президента России Владимира Путина с руководителями мировых информагентств будут в том числе представители недружественных стран, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. Встреча состоится на полях ПМЭФ, на ней будут присутствовать главы агентств из недружественных стран, крупнейшие мировые агентства и официальные государственные агентства дружественных и партнерских государств.

У президента будет весьма и весьма важное и содержательное мероприятие на полях Петербургского международного экономического форума. У президента будет общение с руководителями, главами информационных блоков крупнейших международных информационных агентств, — заявил представитель Кремля.

Ранее корреспондент NEWS.ru сообщил, что дом семейных традиций «Кристиан», который специализируется на проведении генеалогической экспертизы, на своем стенде в рамках Петербургского международного экономического форума представил фамильное древо Путина. Его изображения размещены в экспозиции, а также в альбоме компании. По данным исследователей, Путины происходят из тверских крестьян.