Песков рассказал об участии глав регионов в борьбе с последствиями паводков Песков: главы регионов на личном уровне участвуют в борьбе с паводками

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что все главы регионов на личном уровне участвуют в борьбе с последствиями стихии, сообщило РИА Новости. Он уточнил, что речь идет о затронутых паводками субъектах РФ.

Песков подчеркнул, что именно этого ждет от руководителей регионов президент России Владимир Путин.

Действительно, все главы регионов, все руководство регионов на личном уровне принимают участие в борьбе с последствиями стихии. Конечно, это показывает то, как руководство чутко реагирует на нужды людей, тем более тех, кто попал в трудную ситуацию. Собственно, это то, чего постоянно ожидает глава государства от региональных руководителей, — заявил Песков.

Ранее в МЧС России сообщили, что с наступлением весны во многих российских регионах талые воды начали подтапливать дома. В некоторых населенных пунктах размывает дороги и сносит машины. В ведомстве уточнили, подтоплены 32 региона. По всей стране работают 2,8 тысячи сотрудников экстренных служб, а к спасательным операциям подключили 1,2 тысячи единиц техники.

В Башкирии в селе Макан талые воды смыли легковой автомобиль. Водитель и два пассажира успели выбраться. Спасатели вытащили машину из кювета с помощью тяжелой техники. Талые воды также затопили дороги и автомобильные мосты в Самарской области. Сотрудники регионального МЧС с помощью беспилотной авиации оценивают обстановку с разливом в нескольких населенных пунктах. Отмечается, что спасатели откачивают воды.