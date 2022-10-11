В Кремле рассказали об ожиданиях от саммита G7 Песков: страны G7 настроены на конфронтацию с Россией

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Конфронтационный настрой стран G7 накануне саммита вполне ожидаем и связан с дальнейшими поставками оружия Киеву, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, Кремль будет внимательно отслеживать ситуацию.

Настрой накануне саммита хорошо понятен, он хорошо прогнозируем. Конфронтация будет продолжаться, — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что Владимир Зеленский договорился с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном о проведении срочной встречи «Большой семерки». По его словам, речь на ней пойдет не только об усилении помощи Украине, но и о дальнейших санкциях в отношении России.

Впоследствии стало известно, что встреча будет проходить по видеосвязи и основной ее темой станут удары ВС России по объектам инфраструктуры Украины. В администрации США отметили, что президент страны Джо Байден и его коллеги из стран «семерки» «обсудят свою непоколебимую приверженность поддержке Украины» и оказание ей помощи.