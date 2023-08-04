Песков рассказал об ожиданиях Кремля от нового посла Великобритании Песков усомнился в улучшении отношений с Великобританией после назначения нового посла

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Дмитрий Песков

Назначение нового посла Великобритании в России вряд ли приведет к улучшению отношений между двумя странами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, в Кремле не ожидают подобных изменений.

Нет, никаких нет, — заявил Песков, отвечая вопрос о надеждах Москвы на улучшение отношений с Лондоном.

Великобритания ранее назначила нового посла в России. Им стал дипломат Найджел Кейси, начавший свою карьеру в 1991 году. В разные годы он представлял свою страну в Ираке, Индии, Боснии и Герцеговине, а также ЮАР. В период с 2021 по 2023 год он был специальным представителем главы британского МИД по Афганистану. Кейси сменит на посту посла Великобритании дипломата Дебору Броннерт. Отмечается, что он официально вступит в должность лишь в ноябре 2023 года.

Как сообщалось ранее, Исландия приняла решение о приостановке работы своего посольства в России. Дипломатическое представительство официально закрылось 1 августа. Министр иностранных дел страны Тордис Гильфадоттир отметила, что это решение далось ведомству нелегко, так как Исландия поддерживала богатые отношения с Россией с момента обретения независимости в 1944 году.