Песков рассказал об отношении Путина к Высоцкому Песков: Путин знает и любит творчество Владимира Высоцкого

Президент России Владимир Путин знает и любит творчество актера и певца Владимира Высоцкого, которому сегодня исполнилось бы 85 лет, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, президент бывал в театре на Таганке, а также посещал музей Высоцкого и видел фильм «Высоцкий. Спасибо, что живой».

Он знает и любит творчество Высоцкого, — отметил Песков.

Ранее певец Юрий Лоза назвал Высоцкого талантливым человеком, тонко подмечавшим и чувствовавшим внутренние переживания людей. Лоза отметил, что проходных композиций у исполнителя практически не было, а немалая часть его произведений в отрыве от голоса Высоцкого «воспринимается совершенно по-другому». Он также добавил, что Высоцкий был трудоголиком, сочинявшим «что-то особенное» не только для собственного репертуара, но и для постановок и фильмов.

До этого сын Владимира Высоцкого Никита развеял слухи о том, что певец работал на КГБ, но не смог назвать причину, по которой о Высоцком распускают подобные слухи. В 2013 году сын певца потребовал компенсации морального вреда и защиты чести и достоинства в связи с выходом книги Федора Раззакова «Владимир Высоцкий — суперагент КГБ». Сын барда возражал против издания книги в связи с наличием в ней клеветнических сведений и оскорблений. В итоге суд встал на сторону Никиты Высоцкого и потребовал конфискации тиража книги.