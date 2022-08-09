Песков рассказал об отношении Путина к символам операции на Украине Песков: никто, включая Путина, не остается без эмоций от символов операции на Украине

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

Никто не может оставаться без эмоций от символов специальной военной операции России на Украине, в том числе и президент Владимир Путин, сказал представитель Кремля Дмитрий Песков. Пресс-секретарь российского лидера напомнил, что в ходе беседы с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым, подарившим главе страны шоколад «Алёшка», это было особенно заметно, передает РИА Новости.

Естественно, никто не может оставаться без эмоций на фоне таких символов операции. И в том числе и президент, конечно, — сказал Песков.

Накануне президент России получил в подарок от Гладкова несколько шоколадок «Алёшка», посвященных мальчику, встречающему участвующих в спецоперации на Украине российских солдат. По его словам, история ребенка стала «чисто народной» и Алёша прославился на всю страну. После этого к нему приехали военнослужащие, подарили ему шлем и пригласили в парк «Патриот».

Известно, что первоклассник хочет быть танкистом и дослужиться до генерала. Поддерживать военнослужащих Алёшу вдохновил разговор с родителями, а воинскому приветствию ребенка научил дедушка, фронтовик и ветеран.