Песков рассказал об отношении Кремля к ситуации на Ближнем Востоке Песков: ситуация на Ближнем Востоке вызывает обеспокоенность у Кремля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Ситуация на Ближнем Востоке вызывает обеспокоенность Кремля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Москва обращается с призывами ко всем сторонам конфликта, отметил он. По словам Пескова, Россия настаивает, чтобы вопрос был решен путем дипломатии, передает ТАСС.

Действительно, уровень напряжения, эскалация зашкаливают. Это не может не быть предметом для беспокойства, — заявил он.

Руководство РФ находится в постоянном контакте со всеми ближневосточными партнерами, указал пресс-секретарь президента. По его словам, Москва неустанно призывает стороны к сдержанности. Вместе с тем он указал на обострение ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе, что также заставляет беспокоиться.

Политолог Алексей Пилько ранее заявил, что «большую войну в ближневосточном регионе придется подождать». По его словам, США и Иран не станут выводить противостояние на новый уровень, несмотря на наличие соответствующих возможностей. Как считает аналитик, если Тегеран пойдет на эскалацию конфликта, США будут вынуждены эвакуировать своих военных из Сирии и Ирака, но сам Иран пока не хочет прямого столкновения.