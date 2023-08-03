Песков рассказал об отношении к Путину и работе с ним Песков назвал Путина своим учителем, а работу с президентом — бесценным опытом

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал президента России Владимира Путина своим учителем, его слова приводит Telegram-канал «Мастерская Новых Медиа». Он признался, что работа с российским лидером является для него бесценным опытом.

Мне повезло в жизни, я фактически 20 лет непосредственно нахожусь вблизи человека, который является для меня тем самым учителем. Я имею в виду Путина. <...> Это для меня бесценный опыт, — сказал Песков.

Он добавил, что почерпнул много знаний за время работы с президентом России. Песков привел в качестве примера то, как Путин ведет переговоры и отстаивает свою точку зрения. Представитель Кремля обратил внимание на то, как президент использует аргументацию и убеждает собеседника.

Ранее Песков заявил, что государство должно отстаивать свои интересы и постоянно убеждать себя и граждан в своей правоте. По его словам, такая работа должна вестись днем и ночью. По словам пресс-секретаря президента, убеждать в своей правоте другую страну — это то же самое, что убеждать своего брата или сестру.

Также Песков рекомендовал официальным лицам в общении с народом перейти с «птичьего языка» на русский. В частности, представитель Кремля раскритиковал канцеляризмы, которыми чиновники часто злоупотребляют в публичных выступлениях.