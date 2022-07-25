Песков рассказал об особых мерах предосторожности в Кремле из-за ковида Песков рассказал, что в Кремле сохраняются антиковидные ограничения

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле сохранятся коронавирусные ограничения несмотря на то, что Роспотребнадзор ранее отменил их по всей стране, передает РИА Новости. По его словам, сотрудники администрации президента выполняют рекомендации медиков.

Это вопрос скорее к медикам — Роспотребнадзору, инструкции которого мы четко выполняем, несмотря на то, что все ограничения были сняты и был отменен масочный режим. Мы говорили неоднократно, что практически во всех подразделениях администрации особые меры предосторожности сохраняются, — подчеркнул он.

Также Песков отметил, что введение данных мер связано с «особым статусом резиденции главы государства», поэтому в администрации президента продолжат выполнять все поступающие от Роспотребнадзора инструкции.

Ранее зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный заявил, что к концу лета могут возобновить работу пункты вакцинации от COVID-19 в торговых центрах. Это связано с распространением в России новой волны коронавируса.

Ранее Всемирная организация здравоохранения призвала разработать новые вакцины от COVID-19 из-за появления подвариантов штамма «омикрон». В организации считают, что существующие препараты не уменьшили распространение вируса, поэтому необходимы инновационные средства, обеспечивающие более длительную защиту.