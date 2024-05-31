Песков описал отношения с Парижем на фоне вопросов о приглашении во Францию Песков: у Москвы и Парижа особо нет контактов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Между Москвой и Парижем нет контактов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он прокомментировал вопрос о приглашении РФ на празднование 80-летия высадки союзников в Нормандии, передает ТАСС. Отправляться во Францию представители РФ не планировали.

Нет, это никак не обсуждалось. Никакого приезда не планировалось. Собственно, да и контактов-то никаких у нас особо нет, — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее агентство Reuters сообщало, что французское правительство не будет приглашать Россию на участие в торжественных мероприятиях, приуроченных к празднованию 80-летней годовщины операции союзных сил в Нормандии. По словам источников, причиной стало продолжение боевых действий на Украине.

До этого американский президент Джо Байден заявил, что армия США во время Второй мировой войны после высадки в Нормандии спасла Европу и весь мир от фашизма. По его словам, солдаты освободили весь континент. При этом о роли СССР и других стран в победе над фашизмом американский лидер не упомянул.

Комментируя высказывание Байдена в российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что некоторые современные американские лидеры страдают от «исторического ревизионизма». Эта особенность мышления проявляется почти у всех президентов США, резюмировали дипломаты.