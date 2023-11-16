Песков анонсировал оперативное заседание Совбеза России Песков: Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Президент России Владимир Путин 16 ноября проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что детали совещания будут обнародованы позже. Он уточнил, что все остальные мероприятия в рабочем графике Путина на четверг, 16 ноября, носят непубличный характер, передает ТАСС.

Сегодня в Ново-Огарево президент работает. В начале второй половины дня он проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Проинформируем вас о темах, — сказал он.

До этого Путин на встрече с членами ЦИК в Ново-Огарево отметил, что использование современных стандартов привело к тому, что россияне начали больше доверять выборам и избирательной системе. По его словам, об этом свидетельствуют все проводимые социологические опросы и исследования. Путин добавил, что российская избирательная система неустанно совершенствуется, формируется законодательная нормативная база. Отличительной чертой становится максимальная открытость и прозрачность.

Также президент заявил, что главным результатом любых выборов в России является легитимность. По его словам, этот принцип лежит в основе политической стабильности.