Песков: Лондон не просил обменять плененных в ДНР британских наемников

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Власти Великобритании не пытались решить с Россией вопрос о судьбе граждан своей страны, которым грозит смертная казнь в ДНР из-за участия в качестве наёмников в действиях на стороне Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, Лондон не предлагал Москве в том числе и какого-либо обмена.

Нет, [обсуждений обмена] не было, — сказал представитель Кремля.

Ранее стало известно, что пленные британские наемники, которых сейчас судят в ДНР, были знакомы задолго до начала спецоперации на Украине. Эйден Эслин приехал на Украину и был завербован в 2018 году, а в 2019-м он участвовал в боевых действиях в Донбассе и получал регулярные выплаты в размере $1 тысячи. Второй наемник, Шон Пиннер узнал о вербовке от Эслина и также вступил в ВСУ. Позже к ним присоединился третий обвиняемый, марокканец Саадун Брагим.

Глава ДНР Денис Пушилин заявлял, что британским наемникам может грозить смертная казнь из-за тяжких обвинений. 4 июня в Генпрокуратуре республики сообщили о завершении расследования уголовных дел в отношении Пиннера, Хилла и Брагима.