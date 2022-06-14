Песков заявил о готовности иностранных компаний вернуться в Россию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Зарубежные инвесторы были вынуждены прекратить свою деятельность в России из-за давления в своих странах, однако они готовы вернуться при первой же возможности, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в преддверии Петербургского международного экономического форума, передает РИА Новости. Он добавил, что многие иностранные инвесторы все равно будут участвовать в ПМЭФ. Среди них — представители компаний из Китая, Индии, Индонезии и Филиппин.

Многие компании из стран Запада — я имею в виду страны ЕС, США, Канады — по-прежнему сохраняют свою заинтересованность в российском рынке. Многие компании говорят, что под давлением — беспрецедентным давлением — они вынуждены сейчас свою деятельность свернуть, но при этом нам они говорят, что при первой возможности они хотели бы вернуться, и это очень важно, — сказал Песков.

Ранее стало известно, что главное мероприятие предстоящего форума с участием президента России Владимира Путина состоится 17 июня. Глава государства прибудет в Петербург на день раньше, 16 июня, чтобы провести совещание по автопрому с участием бизнеса и членов правительства.

Накануне пресс-секретарь главы государства заявил, что Путин на ПМЭФ будет говорить о влиянии антироссийских санкций на обстановку в мире. По его словам, речь пойдет о том, как рестрикции сказываются на стоимости энергоносителей и ситуации с продовольствием.