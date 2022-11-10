Песков рассказал о встречах Путина и Шойгу Песков: Путин и Шойгу регулярно проводят встречи

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу регулярно проводят встречи, передает РИА Новости. Так пресс-секретарь ответил на вопрос о сроках ближайшей встречи президента и главы Минобороны.

Они это делают регулярно, — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов.

Последняя встреча главы государства и министра обороны прошла 28 октября: в ходе нее Шойгу объявил о выполнении мероприятий в рамках частичной мобилизации.

9 ноября глава Минобороны России Сергей Шойгу объявил о выводе российских войск из Херсона. Командующий объединенной группировкой российских войск Сергей Суровикин в докладе министру отметил, что Херсон и прилегающие населенные пункты не могут полноценно снабжаться и функционировать. По сведениям командующего, все желающие покинули район боевых действий — это более 115 тысяч человек.

Глава Чечни Рамзан Кадыров указал, что Херсон — тяжелая боевая территория, о чем было известно с самого начала операции. Он подчеркнул, что Суровикин поступил как «настоящий боевой генерал», не боящийся критики, и что именно ему отвечать за солдат, «ему виднее».