Песков рассказал о впечатлениях Путина от прямой линии Песков: список поручений Путина после прямой линии будет готов на днях

Фото: kremlin.ru

Дмитрий Песков

Президент России Владимир Путин остался удовлетворен тем, что удалось охватить весьма широкий спектр разных тем в ходе прямой линии по итогам 2023 года, которая состоялась 14 декабря в Гостином дворе, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По завершении мероприятия, рассматривались вопросы, которые Путин поручил проработать в ходе своего выступления и общения с гражданами страны, передает РИА Новости. Список поручений будет готов в течение нескольких дней, уточнил Песков.

Президент, безусловно, остался удовлетворен тем, что удалось охватить весьма широкий спектр разных тем в ходе мероприятия. <...> Сейчас в администрации мы будем верстать возможный перечень поручений, смотрим, какие вопросы могут туда войти. Думаю, потребуется несколько дней и мы его выпустим, — сказал спикер Кремля.

Одним из поручений президента в ходе прямой линии стало создание в городе Шебекино Белгородской области особой экономической зоны. По его словам, там также нужно сохранить рабочие места. Это, добавил Путин, будет способствовать восстановлению там экономики после обстрелов ВСУ.

8 декабря генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил проверить обоснованность повышения цен на куриные яйца, поскольку средняя розничная цена на данный продукт увеличилась за год более чем на 40%.