Песков рассказал о возможных переговорах Путина и Си Цзиньпина Песков: о сроках контактов Путина и Си Цзиньпина пока говорить рано

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О сроках возможных переговорах президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина говорить пока рано, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС. По его словам, дата встречи будет согласовываться по дипломатическим каналам.

О сроках контактов Путина и Си Цзиньпина пока говорить рано, они будут согласовываться по дипломатическим каналам, — сказал Песков.

Посол РФ В Китае Игорь Моргулов ранее сообщил, что председатель КНР Си Цзиньпин должен посетить Россию с официальным визитом по окончании сессии китайского парламента. По его словам, это может произойти уже весной 2023 года.

Он подчеркнул, что основной движущей силой в российско-китайских отношениях являются именно переговоры на высшем уровне. Так, посол напомнил, что главным политическим событием 2022 года стал визит президента РФ Владимира Путина в Китай по случаю открытия зимних Олимпийских игр. Именно тогда состоялась первая его встреча с Си Цзиньпином после объявления пандемии коронавируса.

На саммите «Большой двадцатки» глава МИД КНР Ван И на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым заявил, что Китай не поддерживает исключение РФ из G20 и других международных площадок.