Песков рассказал о возможной встрече Путина и Шрёдера Песков: встреча Путина и Шрёдера пока не планируется, но контакты не исключаем

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин

Российский президент Владимир Путин может провести переговоры с бывшим канцлером ФРГ Герхардом Шрёдером в Москве, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости. Ранее появилась информация, что немецкий политик прибыл в столицу.

Насколько нам известно Шрёдер действительно в Москве. Встречи как таковой нет, но контактов мы не исключаем, — сказал пресс-секретарь.

26 июля Герхард Шрёдер рассказал, что проведет несколько дней своего отпуска в Москве. Экс-канцлер уже был замечен в российской столице. Журналисты сообщают, что Шрёдер добрался до Москвы через Баку.

После введения санкций Европарламентом Шрёдер остался без ранее полагавшегося ему бюро в бундестаге за государственный счет и без сотрудников. Действующий немецкий канцлер Олаф Шольц заявлял, что бывший глава правительства ФРГ должен покинуть все должности, связанные с Россией.