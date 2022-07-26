Российский президент Владимир Путин может провести переговоры с бывшим канцлером ФРГ Герхардом Шрёдером в Москве, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости. Ранее появилась информация, что немецкий политик прибыл в столицу.
Насколько нам известно Шрёдер действительно в Москве. Встречи как таковой нет, но контактов мы не исключаем, — сказал пресс-секретарь.
26 июля Герхард Шрёдер рассказал, что проведет несколько дней своего отпуска в Москве. Экс-канцлер уже был замечен в российской столице. Журналисты сообщают, что Шрёдер добрался до Москвы через Баку.
После введения санкций Европарламентом Шрёдер остался без ранее полагавшегося ему бюро в бундестаге за государственный счет и без сотрудников. Действующий немецкий канцлер Олаф Шольц заявлял, что бывший глава правительства ФРГ должен покинуть все должности, связанные с Россией.