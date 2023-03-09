У Кремля возникло множество вопросов по зерновой сделке Песков: у России до сих много вопросов по реализации зерновой сделки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

У России до сих много вопросов по реализации зерновой сделки, и она продолжит их ставить, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Речь идет о подозрениях Москвы в отправке большей части продукции не по назначению, передает ТАСС.

Там по-прежнему много вопросов с конечными получателями, вопросов о том, куда все-таки идет большая часть зерна. И, конечно, вопросы по второй части договоренностей хорошо известны всем. Там есть определенное движение, но по-прежнему Россия намерена ставить этот вопрос, — заявил представитель Кремля.

Он уточнил, что Путин при этом пока не планирует по телефону обсуждать соглашение с генсеком ООН Антониу Гутерришем.

Накануне Гутерриш и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве заявили, что действие договоренностей в рамках зерновой сделки необходимо продлить на период после 18 марта. Кроме того, он подчеркнул важность продолжения работы по созданию условий для максимально возможного использования инфраструктуры экспорта через Черное море.

Ранее агентство Reuters сообщило, что Киев начал онлайн-переговоры по продлению зерновой сделки без участия Москвы.