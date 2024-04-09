Песков рассказал о визите Путина в Китай Песков: уточнять сроки визита Путина в Китай пока преждевременно

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Дмитрий Песков

Конкретизировать сроки визита президента России Владимира Путина в Китай пока преждевременно, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Однако, отметил он, поездку главы МИД РФ Сергея Лаврова в КНР можно рассматривать как подготовку контактов на высшем уровне, передает ТАСС.

Конечно же, можно рассматривать эту поездку как подготовку предстоящих контактов на высшем уровне. Действительно, такие контакты планируются, — заявил Песков.

Он отметил, что у России и Китая есть понимание целесообразности и необходимости контактов на высшем уровне. Пресс-секретарь российского лидера объяснил это высоким уровнем дружественных отношений Москвы и Пекина.

Ранее Лавров заявил, что Путин и председатель КНР Си Цзиньпин планируют провести встречи на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в июне 2024 года, а также на аналогичном мероприятии в рамках БРИКС в октябре. Он подчеркнул, что на переговорах с китайским коллегой Ван И было уделено особое внимание графику контактов между лидерами стран.

Как сообщалось, глава российской дипломатии прибыл в Китай с официальным визитом. Поездка Лаврова в КНР продлится до 9 апреля. По словам представителя МИД РФ Марии Захаровой, на переговорах будет затронута, в том числе тема Украины.