Песков рассказал о «триггере» спецоперации со стороны США Песков заявил, что США отказались прислушаться к России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

США не прислушались к беспокойству России в Женеве, что стало своеобразным «триггером» спецоперации России на Украине, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью РИА Новости. По его словам, игнорирование Вашингтоном озвученных вопрос вынудил главу страны Владимира Путина начать СВО.

Несмотря на определенные надежды, которые появились после Женевы, Соединенные Штаты отказались прислушаться к нашим озабоченностям. Соединенные Штаты отказались от обсуждения темы безопасности Российской Федерации, отказались обсуждать вопрос дальнейшего нерасширения НАТО в сторону наших границ и непоглощения НАТО Украины, что во многом и стало таким триггером для неизбежности той самой специальной военной операции, о которой принял решение наш президент и верховный главнокомандующий, — сказал Песков.

Прошлым летом лидеры России и США Владимир Путин и Джо Байден встретились в Женеве. После переговоров появилась надежда на восстановление отношений между двумя державами, однако, по словам Пескова, с тех пор ситуация изменилась и диалог между государствами практически отсутствует.

Ранее представитель Кремля отметил, что сейчас Россия и США находятся в горячей точке противостояния. При этом РФ не будет допускать негативной оценки действий политиков других стран, подчеркнул Песков.